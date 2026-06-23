Al Hadath: основой разногласий между Израилем и Ливаном стал вопрос о выводе войск

РАБАТ, 23 июня. /ТАСС/. Основной пункт разногласий между представителями Израиля и Ливана на переговорах в Вашингтоне заключается в вопросе о механизме вывода войск еврейского государства из южных районов арабской республики на самом начальном этапе. Об этом сообщил телеканал Al Hadath.
По данным его источника, близкого к переговорам, «главным спорным моментом в ливано-израильском диалоге является инициатива по уходу [израильских] войск и механизм вывода воинских подразделений на самом первом этапе». По словам собеседника телеканала, израильская сторона придерживается принципа «шаг за шагом», требуя при этом от ливанской армии реальных действий на земле и «доказательств того, что она сможет ликвидировать инфраструктуру [шиитской организации] “Хезболлах”.
Представители Ливана, указал тот же источник, на переговорах в Вашингтоне настаивают «на выводе израильских сил в первую очередь из южных ливанских районов».