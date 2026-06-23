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Al Hadath: основой разногласий между Израилем и Ливаном стал вопрос о выводе войск

По данным телеканала, израильская сторона придерживается принципа «шаг за шагом», требуя при этом от ливанской армии реальных действий на земле и доказательств того, что она сможет ликвидировать инфраструктуру «Хезболлах».

РАБАТ, 23 июня. /ТАСС/. Основной пункт разногласий между представителями Израиля и Ливана на переговорах в Вашингтоне заключается в вопросе о механизме вывода войск еврейского государства из южных районов арабской республики на самом начальном этапе. Об этом сообщил телеканал Al Hadath.

По данным его источника, близкого к переговорам, «главным спорным моментом в ливано-израильском диалоге является инициатива по уходу [израильских] войск и механизм вывода воинских подразделений на самом первом этапе». По словам собеседника телеканала, израильская сторона придерживается принципа «шаг за шагом», требуя при этом от ливанской армии реальных действий на земле и «доказательств того, что она сможет ликвидировать инфраструктуру [шиитской организации] “Хезболлах”.

Представители Ливана, указал тот же источник, на переговорах в Вашингтоне настаивают «на выводе израильских сил в первую очередь из южных ливанских районов».

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