Al Hadath: основой разногласий между Израилем и Ливаном стал вопрос о выводе войск

По данным его источника, близкого к переговорам, «главным спорным моментом в ливано-израильском диалоге является инициатива по уходу [израильских] войск и механизм вывода воинских подразделений на самом первом этапе». По словам собеседника телеканала, израильская сторона придерживается принципа «шаг за шагом», требуя при этом от ливанской армии реальных действий на земле и «доказательств того, что она сможет ликвидировать инфраструктуру [шиитской организации] “Хезболлах”.