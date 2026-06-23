Роналду отказался отвечать на вопрос о Месси после матча ЧМ-2026

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду отказался отвечать на вопрос журналиста о форварде Аргентины Лионеле Месси.
После матча группового этапа с Узбекистаном Роналду вышел в микст-зону к представителям прессы. Один из них начал вопрос: «Вчера Лионель Месси забил два гола…». Но португалец сразу отвернулся от него и попросил задать следующий вопрос.
23 июня Португалия победила Узбекистан на ЧМ-2026 со счётом 5:0. Криштиану в этой встрече оформил дубль и стал первым игроком в истории, которому удалось отличиться на шести чемпионатах мира.
22 июня Месси оформил дубль в матче с Австрией. Благодаря этим голам аргентинец стал лучшим бомбардиром в истории мировых первенств, обойдя Мирослава Клозе.
Ранее Роналду прокомментировал победу над командой Узбекистана на чемпионате мира — 2026.