Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Роналду отказался отвечать на вопрос о Месси после матча ЧМ-2026

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду отказался отвечать на вопрос журналиста о форварде Аргентины Лионеле Месси.

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду отказался отвечать на вопрос журналиста о форварде Аргентины Лионеле Месси.

После матча группового этапа с Узбекистаном Роналду вышел в микст-зону к представителям прессы. Один из них начал вопрос: «Вчера Лионель Месси забил два гола…». Но португалец сразу отвернулся от него и попросил задать следующий вопрос.

23 июня Португалия победила Узбекистан на ЧМ-2026 со счётом 5:0. Криштиану в этой встрече оформил дубль и стал первым игроком в истории, которому удалось отличиться на шести чемпионатах мира.

22 июня Месси оформил дубль в матче с Австрией. Благодаря этим голам аргентинец стал лучшим бомбардиром в истории мировых первенств, обойдя Мирослава Клозе.

Ранее Роналду прокомментировал победу над командой Узбекистана на чемпионате мира — 2026.