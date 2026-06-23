В Веймаре почтили память советских воинов

В немецком городе Веймар прошла торжественная траурная церемония, посвящённая 85-й годовщине нападения нацистской Германии на Советский Союз. Мероприятие организовали на советском воинском кладбище при участии Германо-российского общества дружбы Тюрингии.
Об этом сообщает ТАСС.
Посол России в ФРГ Сергей Нечаев, сотрудники дипмиссии, представители общественных организаций и местные жители почтили память советских воинов минутой молчания и возложили цветы к монументу. Активисты исполнили песни «Журавли» и «Дороги».
«Сегодня вовсе не является само собой разумеющимся, что такие мероприятия организуются и что на них приходит множество людей. Для них это зов сердца, веление души», — отметил Нечаев.
Нечаев поблагодарил немецкую сторону за бережное отношение к воинским захоронениям и подчеркнул, что у России и Германии много общего, а с немецким народом у Москвы нет проблем.
Ранее российские военные у стен Главного храма ВС России в Подмосковье приняли участие во Всероссийской акции «Свеча памяти».
Также тысячи свечей зажгли на Дворцовой площади Петербурга ко Дню памяти и скорби.
По всей России 22 июня в 12:15 мск прошла минута молчания.