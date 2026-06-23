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Трамп считает, что американцы требуют военного конфликта с Ираном

Дональд Трамп заявил, что американцы не позволят Ирану получить ядерное оружие.

Источник: Аргументы и факты

Лидер США Дональд Трамп выступил с заявлением, что американцы поддерживают силовой курс в отношении Ирана, а также требуют жестких мер, чтобы не допустить появления у Тегерана ядерного оружия, пишет ТАСС.

«Они не только поддерживают это, но и требуют этого», — заявил Дональд Трамп в беседе с журналистами по прибытии в Пенсильванию.

Он добавил, что американцы «не позволят Ирану получить ядерное оружие».

Ранее замглавы МИД Ирана Казем Гарибабади сообщил, что Тегеран и Вашингтон создали четыре профильные рабочие группы для реализации достигнутых договоренностей. По его словам, отдельные команды будут заниматься вопросами снятия санкций, ядерной программой, восстановлением экономики и контролем за выполнением решений.

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