Трамп считает, что американцы требуют военного конфликта с Ираном

«Они не только поддерживают это, но и требуют этого», — заявил Дональд Трамп в беседе с журналистами по прибытии в Пенсильванию.
Он добавил, что американцы «не позволят Ирану получить ядерное оружие».
Ранее замглавы МИД Ирана Казем Гарибабади сообщил, что Тегеран и Вашингтон создали четыре профильные рабочие группы для реализации достигнутых договоренностей. По его словам, отдельные команды будут заниматься вопросами снятия санкций, ядерной программой, восстановлением экономики и контролем за выполнением решений.
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