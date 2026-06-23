Эксперт Дробницкий объяснил планы автоконцернов США производить оружие

Переориентация американских автоконцернов на производство ракет для комплексов Patriot и крылатых ракет Tomahawk потребует колоссальных расходов. Такое мнение в беседе с сайтом телеканала «Звезда» высказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий.
Президент США Дональд Трамп ранее предложил задействовать свободные мощности компаний General Motors и Ford для восполнения истощенных военных запасов ракет.
По словам Дробницкого, американская промышленность находится в глубоком упадке и испытывает сильное давление со стороны конкурентов из Китая, Кореи и Японии.
Существующие военные предприятия были рассчитаны на определенный объем выпуска боеприпасов, который оказался недостаточным в современных условиях. Для расширения производства придется обучать инженеров гражданских заводов новым навыкам, что является длительным и сложным процессом.
Политолог выразил уверенность, что у администрации нет четких стратегических планов. Вероятность реализации проекта напрямую зависит от того, сохранит ли Трамп интерес к этой теме или переключится на другие вопросы.
Встреча интересов автопроизводителей заработать деньги и потребности армии пополнить запасы пока остается лишь на уровне благих пожеланий. Эксперт отметил, что экспортный потенциал указанных ракет ограничен, а их массовое производство на новых площадках потребует значительного времени.
Ранее Дональд Трамп заявил, что автоконцерны США будут производить оружие, включая Tomahawk.