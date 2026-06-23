CBS: США создадут полигоны для имитации конфликта на Украине

«В ближайшие четыре-шесть недель армия планирует создать как минимум два внутренних полигона, имитирующих реалистичные условия на полях сражений в Украине», — приводит телеканал высказывание Дрисколла.
Как отмечается на сайте, военное ведомство также прорабатывает возможность организации полигона за пределами США для проведения более интенсивных испытаний, в том числе с применением гиперзвукового оружия.
«Мы можем создать условия радиоэлектронной борьбы и полностью воспроизвести среду активного противодействия, а производители дронов и разработчики средств борьбы с ними смогут взаимодействовать друг с другом», — цитирует Дрисколла телеканал.
В последние годы в России фиксируют беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы, называя это «сдерживанием российской агрессии». В Москве неоднократно выражали обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД РФ заявляли, что российские власти остаются открытыми к диалогу с НАТО на равноправной основе, однако Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.