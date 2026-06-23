В последние годы в России фиксируют беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы, называя это «сдерживанием российской агрессии». В Москве неоднократно выражали обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД РФ заявляли, что российские власти остаются открытыми к диалогу с НАТО на равноправной основе, однако Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.