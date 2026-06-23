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CBS: США создадут полигоны для имитации конфликта на Украине

Министр армии США Дэниел Дрисколл сообщил журналистам о планах своего ведомства создать на территории Соединенных Штатов не менее двух полигонов для имитации реалистичных условий конфликта на Украине, включая обстановку радиоэлектронной борьбы. Об этом информирует телеканал CBS.

Источник: Reuters

«В ближайшие четыре-шесть недель армия планирует создать как минимум два внутренних полигона, имитирующих реалистичные условия на полях сражений в Украине», — приводит телеканал высказывание Дрисколла.

Как отмечается на сайте, военное ведомство также прорабатывает возможность организации полигона за пределами США для проведения более интенсивных испытаний, в том числе с применением гиперзвукового оружия.

«Мы можем создать условия радиоэлектронной борьбы и полностью воспроизвести среду активного противодействия, а производители дронов и разработчики средств борьбы с ними смогут взаимодействовать друг с другом», — цитирует Дрисколла телеканал.

В последние годы в России фиксируют беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы, называя это «сдерживанием российской агрессии». В Москве неоднократно выражали обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД РФ заявляли, что российские власти остаются открытыми к диалогу с НАТО на равноправной основе, однако Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.

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