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Хайдаров — о поражении Узбекистана от Португалии: не понимаю, зачем платить такие деньги Каннаваро

Экс-директор национальных сборных при Футбольной ассоциации Узбекистана Азизбек Хайдаров прокомментировал поражение от Португалии на чемпионате мира.

Экс-директор национальных сборных при Футбольной ассоциации Узбекистана Азизбек Хайдаров прокомментировал поражение от Португалии на чемпионате мира.

«Мы провалили этот матч. Честно говоря, я вообще не понимаю, чего хотел добиться Фабио Каннаваро. При первом пропущенном мяче наши защитники фотографировались, занимались чем угодно, но только не обороной и не отбором мяча. Такие голы на чемпионатах мира пропускать просто нельзя», — приводит его слова Sport24.

Он отметил, что команда после первого гола потеряла уверенность, а после второго им стало ещё тяжелее.

«Если честно, я вообще не понимаю, зачем было приглашать Фабио Каннаваро в сборную Узбекистана. Не понимаю, зачем ему платить такие деньги. За эти деньги можно было доверить команду своему специалисту, который знает наш футбол, наших игроков и наш менталитет».

По мнению Хайдарова, сборной Узбекистана будет очень тяжело в матче с ДР Конго в третьем туре ЧМ.

Встреча на стадионе «Эн-Эр-Джи Стэдиум» в Хьюстоне завершилась со счётом 5:0 в пользу португальцев.

У Узбекистана ноль очков — команда занимает четвёртую позицию в группе.

Ранее Роналду прокомментировал победу над командой Узбекистана на чемпионате мира — 2026.