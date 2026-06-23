Хайдаров — о поражении Узбекистана от Португалии: не понимаю, зачем платить такие деньги Каннаваро

«Мы провалили этот матч. Честно говоря, я вообще не понимаю, чего хотел добиться Фабио Каннаваро. При первом пропущенном мяче наши защитники фотографировались, занимались чем угодно, но только не обороной и не отбором мяча. Такие голы на чемпионатах мира пропускать просто нельзя», — приводит его слова Sport24.