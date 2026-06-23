Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

CBS: в США планируют создать полигоны для имитации условий конфликта на Украине

Министр армии США Дэниел Дрисколл заявил, что ведомство планирует создать в ближайшие четыре — шесть недель как минимум два полигона на территории страны. На них будут имитировать реалистичные условия боевых действий на Украине, включая радиоэлектронную борьбу, сообщает CBS.

Источник: RT на русском

Министр армии США Дэниел Дрисколл заявил, что ведомство планирует создать в ближайшие четыре — шесть недель как минимум два полигона на территории страны. На них будут имитировать реалистичные условия боевых действий на Украине, включая радиоэлектронную борьбу, сообщает CBS.

«Мы можем создать условия радиоэлектронной борьбы и полностью воспроизвести среду активного противодействия, а производители дронов и разработчики средств борьбы с ними смогут взаимодействовать друг с другом», — цитирует Дрисколла телеканал.

Также планируется создание полигона за пределами США для более агрессивных испытаний, в том числе гиперзвукового оружия.

Отмечается, что на новых площадках смогут взаимодействовать производители дронов и разработчики средств противодействия им.

Ранее в докладе генинспектора Пентагона для конгресса США писали, что киевский режим столкнулся с сокращением числа призывников, трудностями в обучении войск и сохраняет критическую зависимость от Запада.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше