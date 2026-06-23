Министр армии США Дэниел Дрисколл заявил, что ведомство планирует создать в ближайшие четыре — шесть недель как минимум два полигона на территории страны. На них будут имитировать реалистичные условия боевых действий на Украине, включая радиоэлектронную борьбу, сообщает CBS.
«Мы можем создать условия радиоэлектронной борьбы и полностью воспроизвести среду активного противодействия, а производители дронов и разработчики средств борьбы с ними смогут взаимодействовать друг с другом», — цитирует Дрисколла телеканал.
Также планируется создание полигона за пределами США для более агрессивных испытаний, в том числе гиперзвукового оружия.
Отмечается, что на новых площадках смогут взаимодействовать производители дронов и разработчики средств противодействия им.
Ранее в докладе генинспектора Пентагона для конгресса США писали, что киевский режим столкнулся с сокращением числа призывников, трудностями в обучении войск и сохраняет критическую зависимость от Запада.