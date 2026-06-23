CBS: в США планируют создать полигоны для имитации условий конфликта на Украине

Министр армии США Дэниел Дрисколл заявил, что ведомство планирует создать в ближайшие четыре — шесть недель как минимум два полигона на территории страны. На них будут имитировать реалистичные условия боевых действий на Украине, включая радиоэлектронную борьбу, сообщает CBS.