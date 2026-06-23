Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сенат США поддержал резолюцию о прекращении войны с Ираном

Сенат США одобрил резолюцию о военных полномочиях, призывающую прекратить военные действия против Ирана без соответствующего разрешения конгресса.

Сенат США одобрил резолюцию о военных полномочиях, призывающую прекратить военные действия против Ирана без соответствующего разрешения конгресса.

Как сообщает NBC News, документ поддержали 50 сенаторов, против выступили 48. За резолюцию проголосовали почти все демократы и четыре республиканца.

Резолюция предписывает президенту США Дональду Трампу вывести американские вооружённые силы из боевых действий против Ирана, если они не санкционированы официальным объявлением войны или отдельным разрешением конгресса на применение военной силы, говорится в статье.

Как отмечается, это первый случай, когда подобная резолюция о военных полномочиях получила большинство голосов в сенате США.

Ранее CNN сообщил, что Центр стратегических и международных исследований считает, что расходы Пентагона на операцию против Ирана составили как минимум $40 млрд.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше