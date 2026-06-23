Сенат США поддержал резолюцию о прекращении войны с Ираном

Как сообщает NBC News, документ поддержали 50 сенаторов, против выступили 48. За резолюцию проголосовали почти все демократы и четыре республиканца.
Резолюция предписывает президенту США Дональду Трампу вывести американские вооружённые силы из боевых действий против Ирана, если они не санкционированы официальным объявлением войны или отдельным разрешением конгресса на применение военной силы, говорится в статье.
Как отмечается, это первый случай, когда подобная резолюция о военных полномочиях получила большинство голосов в сенате США.
Ранее CNN сообщил, что Центр стратегических и международных исследований считает, что расходы Пентагона на операцию против Ирана составили как минимум $40 млрд.