AFP: европейский регулятор потребовал проверить Airbus A380 из-за трещин

ПАРИЖ, 23 июня. /ТАСС/. Европейское агентство авиационной безопасности (EASA) потребовало провести проверку 16 пассажирских самолетов Airbus A380 из-за выявленных у одного из них трещин в конструкциях крыльев. Об этом сообщило Agence France-Presse.
По его данным, из 16 самолетов 15 принадлежат авиакомпании Emirates, еще 1 — австралийской Qantas. При этом пять самолетов Emirates европейский регулятор потребовал проверить в срочном порядке до их ближайшего вылета. Остальные 11 самолетов могут быть проверены позднее, но до того, как они совершат свой 13-й полет, то есть 25 циклов, включающих взлет и посадку.
Как сообщили в авиакомпании Airbus, в ходе проверки, проведенной по распоряжению EASA, на внутренних конструкциях крыльев одного из самолетов выявили трещины, «способные нарушить структурную целостность крыла». После этого были определены все самолеты модели A380 «с одинаковой историей производства» и было вынесено решение об их скорейшей инспекции.
Данная модель самолета является крупнейшим пассажирским лайнером, который Airbus производила с 2004 по 2021 год. В 2019 году EASA уже рекомендовало провести осмотр крыльев 25 самолетов Airbus A380, произведенных более 15 лет назад, из-за риска появления трещин. Также в 2021 году масштабная проверка по требованию этого же агентства затронула все находившиеся на тот момент в авиапарках самолеты этой модели после выявления микротрещин на крыльях у некоторых из них.