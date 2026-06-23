AFP: европейский регулятор потребовал проверить Airbus A380 из-за трещин

Данная модель самолета является крупнейшим пассажирским лайнером, который Airbus производила с 2004 по 2021 год. В 2019 году EASA уже рекомендовало провести осмотр крыльев 25 самолетов Airbus A380, произведенных более 15 лет назад, из-за риска появления трещин. Также в 2021 году масштабная проверка по требованию этого же агентства затронула все находившиеся на тот момент в авиапарках самолеты этой модели после выявления микротрещин на крыльях у некоторых из них.