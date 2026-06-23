Дубль Роналду, два гола со стандартов и удар Леау в девятку: Португалия прошлась катком по Узбекистану на ЧМ по футболу

После ничьей с ДР Конго Криштиану Роналду подвергся сумасшедшей критике. Многие даже на родине упрекали его в слабой игре и предполагали, что без него сборная Португалии смотрелась бы лучше. Потому в следующей встрече с Узбекистаном ветерану жизненно необходимо было забить и дать достойный ответ тем, кто не верил в него. Тем более учитывая результативность Лионеля Месси, который в двух матчах записал себе в актив пять голов.