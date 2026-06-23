Дубль Роналду, два гола со стандартов и удар Леау в девятку: Португалия прошлась катком по Узбекистану на ЧМ по футболу

Португалия одержала убедительную победу над Узбекистаном в матче второго тура группового турнира чемпионата мира по футболу. Фаворит снял все вопросы ещё в первом тайме, трижды огорчив Абдувохида Нематова. Причём дважды это сделал Криштиану Роналду: сначала замкнув навес с правого фланга Жоау Канселу, а затем откликнувшись на передачу Бруну Фернандеша и реализовав выход один на один. Между его мячами точным ударом со штрафного отметился Нуну Мендеш. После перерыва подопечные Роберто Мартинеса ещё раз огорчили соперника со стандарта, а затем вышедший на замену Рафаэль Леау поставил точку.
После ничьей с ДР Конго Криштиану Роналду подвергся сумасшедшей критике. Многие даже на родине упрекали его в слабой игре и предполагали, что без него сборная Португалии смотрелась бы лучше. Потому в следующей встрече с Узбекистаном ветерану жизненно необходимо было забить и дать достойный ответ тем, кто не верил в него. Тем более учитывая результативность Лионеля Месси, который в двух матчах записал себе в актив пять голов.
Пока болельщики ругали форварда, в команде его всецело поддержали. Например, главный тренер Роберто Мартинес назвал примером для подражания и объяснил, почему выпускает на поле, несмотря на возраст.
«Мы хотим владеть мячом и быстро его отбирать. А когда у нас мяч, нам нужно понимание того, как проникнуть в штрафную соперника. И нам нужен игрок, который создаёт свободные зоны. И Криштиану в этом преуспевает, статистика это подтверждает. Он икона. Движения, создание пространства… Он последний недостающий элемент нашей стратегии», — цитирует специалиста Record.
В свою очередь, защитник Рубен Диаш заверил, что Роналду давно научился справляться с давлением со стороны медиа. При этом явно не способствовал созданию хорошей атмосферы в раздевалке лайк сестры звезды к посту с критикой в адрес Бруну Фернандеша. Сам Криштиану опубликовал в соцсетях несколько фото с тренировки и подписью: «Сосредоточены на миссии».
Так или иначе, для её достижения селесао необходимо было обыгрывать Узбекистан, чтобы предельно не усложнять себе жизнь в борьбе за попадание в плей-офф. Но и азиатской дружине, которая на старте уступила Колумбии, требовалось брать верх.
Португальцы вышли на поле предельно заряженными и с первых мгновений продемонстрировали максимальный настрой. В первую очередь это касалось Роналду. Уже в дебюте он был близок к тому, чтобы открыть счёт, но не сумел замкнуть подачу с фланга.
Однако на шестой минуте исправился. Жоау Канселу выполнил отличный пас справа, а Криштиану мощно пробил в ближний угол без шансов для Абдувохида Нематова. Это позволило ему стать первым футболистом в истории, забившим на шести мундиалях. Кроме того, 41-летний ветеран стал вторым по возрасту самым старым автором гола на первенствах планеты. Опережает его только камерунец Роже Милла.
Добившись успеха, подопечные Мартинеса действовали в своё удовольствие. Они плели комбинации на чужой половине и не позволяли оппонентам поднять головы. Те банально не успевали и нарушали правила. А после необязательного фола Одилжона Хамробекова возле чужой штрафной удвоили преимущество. Все думали, что стандарт исполнит капитан, но тот уступил это право Нуну Мендешу, который с левой ноги нанёс мощнейший выстрел в угол.
Узбеки пришли в себя лишь после паузы на водопой и почти сразу записали себе в актив гол-шедевр. Азизжон Ганиев из-за пределов штрафной отправил мяч в дальнюю девятку. Но судья, изучив повтор, увидел, что бывший хавбек ЦСКА Аббосбек Файзулаев перед этим очевидно сбил соперника, а не совершил чистый отбор.
А за излишнее увлечение атакой португальцы наказали подопечных Фабио Каннаваро незадолго до перерыва. Они провели прекрасный контрвыпад. Бруну Фернандеш протащил мяч и сделал хорошую разрезающую передачу на ход Роналду. А тот аккуратно пробил в дальний угол и оформил дубль. Таким образом, он отметился юбилейным, десятым голом на ЧМ в карьере. И попутно стал лучшим бомбардиром сборной на ЧМ, обойдя легендарного Эйсебио. Наконец, в возрасте 41 года и 138 дней оказался самым возрастным автором дубля на ЧМ.
Более того, в компенсированное время форвард едва не отличился в третий раз. Пытаясь замкнуть прострел с фланга, он опередил Нематова, но того на ленточке подстраховал Абдукодир Хусанов.
После перерыва Мартинес позволил себе заменить Педру Нету и Канселу. Европейская дружина спокойно экономила силы. Узбеки, напротив, лезли вперёд, но им не хватало немного везения. Например, активный Файзуллаев сместился слева в штрафную и пробил, однако Диогу Кошта намертво забрал мяч. Позже уже Эльдор Шомуродов немного не попал в створ.
Впрочем, контрвыпады и, главное, стандарты оппонентов выглядели куда острее. По истечении часа португальцы едва не отметились очень хитрым голом. Роналду до последнего делал вид, что собирается сам пробить со штрафного, а потом неожиданно рванул к чужим воротам. Этим воспользовался выполнивший отличный заброс на партнёра Фернандеш. Но Нематов сократил дистанцию и спас партнёров.
А уже после розыгрыша углового азиатская дружина всё-таки пропустила ещё. Когда последовал прострел на ближнюю штангу, никто из португальцев к нему не успел. Зато мяч попал в ногу, а потом и голову Хусанову и залетел в сетку. Позже автогол записали на Нематова, посчитав, что именно тот последним коснулся мяча.
Забив пятый, португальцы никуда не торопились и берегли силы. Не сбавлял обороты лишь Роналду. Незадолго до финального свистка он упустил ещё один момент, чтобы оформить хет-трик. Ветеран включился в прессинг в штрафной и вынудил Нематова вынести мяч прямо в него. Но вратарь исправился, отразив выстрел капитана.
А на 87-й минуте способствовал тому, чтобы точку поставил вышедший на замену Рафаэл Леау. Защитник сборной Узбекистана успел прервать прострел на автора дубля, но мяч удачно отскочил к его свежему партнёру.
Таким образом, сборная Португалии в целом и Роналду в частности дали убедительный ответ на критику после первого матча. Они не только разгромили дебютанта ЧМ, но и практически гарантировали себе попадание в плей-офф. Узбекистану же теперь крайне сложно будет пробиться туда даже с третьей строчки в группе.