В Дагестане рассказали, когда смогут возобновить работу закрытые АЗС

Масштабные рейды по проверке заправок в Дагестане стали проводиться после взрыва склада с селитрой напротив АЗС в августе 2023 года, который унес жизни более 30 человек. В ноябре 2024 года в администрации главы республики сообщили, что свыше 17 тысяч нарушений было выявлено в ходе проверок автозаправочных станций, почти 5 тысяч из них касались промышленной безопасности.