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В Дагестане рассказали, когда смогут возобновить работу закрытые АЗС

Щукин: закрытые в Дагестане АЗС смогут открыться после устранения нарушений.

Источник: © РИА Новости

МАХАЧКАЛА, 23 июн — РИА Новости. Автозаправочные станции в Дагестане, которые закрыты по решению судов из-за выявленных нарушений, смогут вернуться к работе после их устранения, заявил врио главы республики Федор Щукин.

Жители Дагестана в последние месяцы в соцсетях сообщают о закрытии целого ряда АЗС на территории республики, прежде всего в Махачкале.

«Так совпало, что у нас абсолютное большинство заправочных станций с грубыми нарушениями работало, и по требованию прокуратуры, по решению судов… работа этих автозаправочных станций была приостановлена до устранения этих нарушений», — сказал Щукин на совещании, видео с которого опубликовано в его Telegram-канале.

Он отметил, что выявленные в ходе обследования серьезные нарушения представляли угрозу для людей. Руководитель региона подчеркнул, что жизнь и здоровье жителей всегда выше экономических интересов собственников АЗС.

«Целый ряд заправок уже устранили те нарушения, которые являлись причинами для их закрытия. В самое ближайшее время эта работа будет активизирована, мы инициируем процедуру по возобновлению работы этих заправок в Махачкале и Каспийске… Работа по открытию заправок находится на контроле», — подчеркнул врио главы Дагестана.

В самой публикации в Telegram-канале Щукин отметил, что «после устранения нарушений автозаправки могут открываться и вести свою деятельность».

Масштабные рейды по проверке заправок в Дагестане стали проводиться после взрыва склада с селитрой напротив АЗС в августе 2023 года, который унес жизни более 30 человек. В ноябре 2024 года в администрации главы республики сообщили, что свыше 17 тысяч нарушений было выявлено в ходе проверок автозаправочных станций, почти 5 тысяч из них касались промышленной безопасности.

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Биография Федора Щукина
Федор Щукин — российский государственный деятель и юрист, в мае 2026 года назначенный временно исполняющим обязанности главы Республики Дагестан. До этого он занимал ключевые позиции в судебной системе. Подробности биографии политика — в нашем материале.
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