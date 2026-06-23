В Москве стартовал форум «Примаковские чтения»

— Реальность такова — и ее нельзя не видеть, — что так называемый коллективный Запад, который играет по-прежнему немалую роль на мировой арене, делает все, чтобы подменить утвердившееся после Второй мировой войны международное устройство своим порядком, — отметил в приветственном слове на «Примаковских чтениях» помощник президента России Юрий Ушаков.