В Москве стартовал форум «Примаковские чтения»

Стартовал 12-й Международный научно-экспертный форум «Примаковские чтения». «Вечерняя Москва» узнала подробности.
Ежегодно в рамках «Примаковских чтений» специалисты в сфере международных отношений, экономики, науки и политики могут встречаться вместе, чтобы обсудить вопросы, касающиеся налаживания будущего мирового порядка.
На этот раз главными темами для открытых дискуссий стали стратегическое партнерство России и Китая, а также взаимоотношения государств с США.
— Реальность такова — и ее нельзя не видеть, — что так называемый коллективный Запад, который играет по-прежнему немалую роль на мировой арене, делает все, чтобы подменить утвердившееся после Второй мировой войны международное устройство своим порядком, — отметил в приветственном слове на «Примаковских чтениях» помощник президента России Юрий Ушаков.
Председатель оргкомитета подчеркнул, что на мировой арене продолжается и усиливается противостояние между представителями систем многополярности и теми, кто хочет мирового господства.
После открытия форума «Примаковские чтения» в год 70-летия Исследовательского института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) имени Евгения Примакова стартовали пленарные сессии.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ.
Александр Дынкин — Президент ИМЭМО РАН.
Драматический, структурный разрыв с прошлыми противостояниями заключается в наличии ядерного оружия. Поэтому экзистенциальный вызов сегодня — сформировать контуры будущего мирового порядка, не пройдя точку невозврата.