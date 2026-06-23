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В Москве стартовал форум «Примаковские чтения»

Стартовал 12-й Международный научно-экспертный форум «Примаковские чтения». «Вечерняя Москва» узнала подробности.

Стартовал 12-й Международный научно-экспертный форум «Примаковские чтения». «Вечерняя Москва» узнала подробности.

Ежегодно в рамках «Примаковских чтений» специалисты в сфере международных отношений, экономики, науки и политики могут встречаться вместе, чтобы обсудить вопросы, касающиеся налаживания будущего мирового порядка.

На этот раз главными темами для открытых дискуссий стали стратегическое партнерство России и Китая, а также взаимоотношения государств с США.

— Реальность такова — и ее нельзя не видеть, — что так называемый коллективный Запад, который играет по-прежнему немалую роль на мировой арене, делает все, чтобы подменить утвердившееся после Второй мировой войны международное устройство своим порядком, — отметил в приветственном слове на «Примаковских чтениях» помощник президента России Юрий Ушаков.

Председатель оргкомитета подчеркнул, что на мировой арене продолжается и усиливается противостояние между представителями систем многополярности и теми, кто хочет мирового господства.

Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко отметил, что мы свидетели фундаментальных изменений: многополярный мир уже «вылупился из яйца» глобализации и заявляет о собственных интересах, диктуя международную повестку. Мир уже не будет ни глобусом НАТО, ни глобусом ЕС.

После открытия форума «Примаковские чтения» в год 70-летия Исследовательского института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) имени Евгения Примакова стартовали пленарные сессии.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ.

Александр Дынкин — Президент ИМЭМО РАН.

Драматический, структурный разрыв с прошлыми противостояниями заключается в наличии ядерного оружия. Поэтому экзистенциальный вызов сегодня — сформировать контуры будущего мирового порядка, не пройдя точку невозврата.

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