Мединский назвал Михаила Ножкина патриотом

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Народный артист РСФСР Михаил Ножкин был патриотом и бессребреником, его знала и любила вся страна, заявил помощник президента России Владимир Мединский.
Ножкин скончался в возрасте 89 лет в понедельник.
«Ножкин был активным членом РВИО. Старался участвовать во всех наших мероприятиях, концертах. Девятого мая вместе шли в колонне “Бессмертного полка”, — написал Мединский в своем канале на платформе “Макс” и опубликовал архивные фото с артистом.
Помощник президента также отметил ряд выдающихся актерских работ Ножкина.
«Патриот, бессребреник, в жизни был таким же, как его герои — лейтенант Ярцев из “Освобождения”, Вадим Рощин из “Хождения по мукам”. Действительно народный артист: его любила и знала вся страна», — заключил Мединский.
Ножкин родился 19 января 1937 года в Москве. В 1961 году окончил Театральную студию эстрадных искусств Московского театра эстрады, в том же году был принят в труппу. Известность ему принесли роли в таких фильмах как «Хождение по мукам», «Ошибка резидента», «В начале славных дел» и «Юность Петра», «Одиночное плавание», «Освобождение» и других.