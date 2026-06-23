Горячая линия Минпросвещения заработала после приостановки отдыха детей в Крыму

Минпросвещения России организовало горячие линии для родителей в связи с временной приостановкой детского отдыха в Крыму. Об этом сообщили в ведомстве.
«В связи с временной приостановкой отдыха детей в Республике Крым Минпросвещения России информирует о работе горячих линий для родителей», — говорится в сообщении.
По вопросам пребывания детей в «Артеке» работает единая горячая линия 8−800−600−20−85, звонок бесплатный. Также родители могут обратиться в министерство образования Крыма по вопросам загородных лагерей — телефон 8−3652−24−10−83.
Как уточняется, специалисты готовы оперативно ответить на вопросы и предоставить актуальную информацию.
Ранее министерство сообщило о плановом вывозе детей из международного детского центра «Артек» к местам постоянного проживания.
Заезд детей во всероссийский детский центр «Алые паруса» отменён в связи с приостановкой детского отдыха в Крыму до 1 сентября 2026 года.
В Крыму с 22 июня по 1 сентября приостановили приём детей в лагеря из соображений безопасности, заявил глава республики Сергей Аксёнов.