Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Горячая линия Минпросвещения заработала после приостановки отдыха детей в Крыму

Минпросвещения России организовало горячие линии для родителей в связи с временной приостановкой детского отдыха в Крыму. Об этом сообщили в ведомстве.

Минпросвещения России организовало горячие линии для родителей в связи с временной приостановкой детского отдыха в Крыму. Об этом сообщили в ведомстве.

«В связи с временной приостановкой отдыха детей в Республике Крым Минпросвещения России информирует о работе горячих линий для родителей», — говорится в сообщении.

По вопросам пребывания детей в «Артеке» работает единая горячая линия 8−800−600−20−85, звонок бесплатный. Также родители могут обратиться в министерство образования Крыма по вопросам загородных лагерей — телефон 8−3652−24−10−83.

Как уточняется, специалисты готовы оперативно ответить на вопросы и предоставить актуальную информацию.

Ранее министерство сообщило о плановом вывозе детей из международного детского центра «Артек» к местам постоянного проживания.

Заезд детей во всероссийский детский центр «Алые паруса» отменён в связи с приостановкой детского отдыха в Крыму до 1 сентября 2026 года.

В Крыму с 22 июня по 1 сентября приостановили приём детей в лагеря из соображений безопасности, заявил глава республики Сергей Аксёнов.

Узнать больше по теме
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше