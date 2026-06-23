Трамп: США уже 28 раз возместили расходы на операцию в Венесуэле

«Венесуэла. Однодневная операция. А теперь мы зарабатываем хорошие деньги с Венесуэлой. И у Венесуэлы тоже хорошо идут дела. Нам потребовалось ровно 48 минут на то, чтобы победить в этой войне. И мы компенсировали затраты на эту войну, вы не поверите, уже 28 раз, даже больше. Потому что мы вывезли миллионы баррелей нефти», — сказал глава Белого дома, выступая в окрестностях Аллентауна (штат Пенсильвания) с речью по вопросам экономики.