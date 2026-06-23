Трамп: США уже 28 раз возместили расходы на операцию в Венесуэле

«Венесуэла. Однодневная операция. А теперь мы зарабатываем хорошие деньги с Венесуэлой. И у Венесуэлы тоже хорошо идут дела. Нам потребовалось ровно 48 минут на то, чтобы победить в этой войне. И мы компенсировали затраты на эту войну, вы не поверите, уже 28 раз, даже больше. Потому что мы вывезли миллионы баррелей нефти», — сказал глава Белого дома, выступая в окрестностях Аллентауна (штат Пенсильвания) с речью по вопросам экономики.
«И нам (США и Венесуэле — прим. ТАСС) удается отлично ладить между собой», — считает Трамп. «Люди, которые управляют ею (Венесуэлой — прим. ТАСС), — это наши люди, отличные люди», — добавил глава вашингтонской администрации.
3 января США атаковали гражданские и военные объекты в Венесуэле, захватили и вывезли ее президента Николаса Мадуро с супругой Силией Флорес. 5 января они предстали перед федеральным судом Южного округа штата Нью-Йорк. Им инкриминируют причастность к наркоторговле. Мадуро с супругой вину не признали. Функции главы государства в Венесуэле исполняет уполномоченный президент Делси Родригес, занимавшая при Мадуро пост исполнительного вице-президента республики. Трамп выражал уверенность в том, что Вашингтон добьется от Каракаса компенсации для американских нефтяных компаний. Как обещал хозяин Белого дома, эти фирмы выделят средства на восстановление нефтяной инфраструктуры южноамериканской республики.