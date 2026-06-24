Роднина: Сашу Плющенко в 13 лет колют гораздо больше, чем я якобы критикую Тутберидзе

Трёхкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Ирина Роднина не согласна с мнением, что она плохо относится к тренеру по фигурному катанию Этери Тутберидзе.
«У меня никогда не было желания её как-то поддеть и раскритиковать. Знакома с Этери Георгиевной только по её работе и результатам её спортсменов», — приводит слова Родниной Sport24.
Она отметила, что её слова в адрес дочери Тутберидзе в контексте смены гражданства Александром Плющенко не попытка уколоть заслуженного тренера России.
«Саше 13 лет, так что говорить про какую-то ответственность странно. Его колют гораздо больше, чем якобы я критикую Тутберидзе».
Ранее сын Плющенко заявил, что сейчас Испания разгромила бы Россию на ЧМ.