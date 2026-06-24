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Минюст США отозвал вызов в суд журналистов двух ведущих газет, пишут СМИ

WP: минюст США отозвал вызов в суд журналистов WSJ и WP.

ВАШИНГТОН, 23 июн — РИА Новости. Министерство юстиции США отозвало вызовы для дачи показаний в суде журналистов двух американских газет — Wall Street Journal и Washington Post, сообщила последняя, ссылаясь на знакомого с ситуаций представителя ведомства.

«Минюст предпринял редкий шаг по вызову журналистов… для дачи показаний перед большим федеральным жюри присяжных, но затем отозвал эти вызовы ранее в нынешнем месяце после того, как оба издания оспорили их», — говорится в сообщении.

Как указывается, вызовы журналистки Washington Post Эллен Накасимы минувшей весной, а также трех репортеров Wall Street Journal были связаны с их статьями на тему национальной безопасности.

По словам представителя минюста, никто из перечисленных журналистов в итоге так и не был допрошен.

«Причины и масштабы расследования, приведшего к вызовам, не ясны, но человек, знакомый с ситуацией, сообщил, что это связано с национальной безопасностью», — отмечается в материале.

Там также указывается, что власти стараются пресечь утечки в СМИ правительственной информации и материалов, которые, по мнению официальных лиц, несправедливы по отношению к президенту США Дональду Трампу.

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