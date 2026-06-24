Военная операция на Украине. Онлайн

Над регионами России, Абхазией и Черным морем с 14:00 до 20:00 сбили 31 украинский беспилотник.
В Энергодаре из-за атак ВСУ погиб сотрудник коммунальных служб.
В Белгородской области при атаке дрона ВСУ на автомобиль пострадал человек.
Основные события 24 июня — в онлайн-трансляции ТАСС.
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