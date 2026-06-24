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Figaro: парижский Диснейленд временно закрыл часть аттракционов из-за жары

Парижский Диснейленд временно закрыл часть аттракционов под открытым небом из-за аномальной жары и красного уровня погодной опасности в департаменте Сена и Марна, пишет Le Figaro.

Парижский Диснейленд временно закрыл часть аттракционов под открытым небом из-за аномальной жары и красного уровня погодной опасности в департаменте Сена и Марна, пишет Le Figaro.

«Была остановлена работа значительной части аттракционов под открытым небом, прежде всего тех, которые предполагают длительное пребывание посетителей на солнце или длительное ожидание в открытых очередях», — говорится в статье.

Отмечается, что решение принято для защиты посетителей от перегрева и других рисков, связанных с высокими температурами.

Ранее в The Guardian писали, что жара в Европе привела к резкому росту цен на электроэнергию и перебоям в работе энергетической инфраструктуры.