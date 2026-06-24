Узбекистан уступил Киргизии два села в рамках демаркации границ

«На сегодняшний день в рамках демаркации государственной границы с Республикой Узбекистан два населённых пункта вместе с их жителями (примерно 2500 человек), ранее относившиеся к территории Узбекистана, перешли в состав Кыргызской Республики. Речь идёт о селах Чонгара и Таш-Тобо, которые ранее входили в состав Ферганской области Республики Узбекистан. В данных населённых пунктах проживают этнические кыргызы», — пишет Алагозов.