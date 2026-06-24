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Ефрейтор Алексеев точными ударами артиллерии уничтожил точки запуска БПЛА ВСУ

Российский военнослужащий обеспечил продвижение штурмовых групп ВС РФ.

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Номер гаубичной артиллерийской батареи ефрейтор Павел Алексеев точными ударами артиллерии уничтожил несколько точек запуска БПЛА противника, обеспечив продвижение российских штурмовых групп. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

Гаубичная батарея, в которой выполнял задачи Алексеев, находилась на замаскированной позиции и поддерживала наступление российских штурмовых групп. «Штурмовые группы подверглись атаке ударных дронов. Ефрейтор Алексеев оперативно получил целеуказание от расчета разведывательного дрона и организовал нанесение артиллерийских ударов по выявленным точкам запуска БПЛА противника. Точными артиллерийскими ударами позиции расчетов БПЛА противника были оперативно уничтожены», — отметили в ведомстве.

Там подчеркнули, что благодаря навыкам ефрейтора ВСУ понесли потери среди обученных расчетов БПЛА, а российские штурмовые подразделения заняли новые рубежи.

Также в ведомстве рассказали о том, как подразделение под руководством командира мотострелкового взвода лейтенанта Руслана Селиванова захватило опорный пункт противника. Перед выполнением задачи офицер обследовал местность и уточнил данные по расположению позиций ВСУ. Подразделение Селиванова в составе нескольких штурмовых групп выдвинулось в направлении опорного пункта и вышло незамеченным на рубеж атаки, умело использовав рельеф местности.

«Руслан лично руководил штурмовой группой на наиболее опасном направлении, беспрерывно координировал действия и огонь подчиненных из других групп. Благодаря оперативным целеуказаниям лейтенанта Силиванова штурмовые группы оперативно подавили огневые точки противника и ворвались на позиции украинских боевиков и уничтожили их», — рассказали в Минобороны РФ.

Там добавили, что в ходе боя часть военнослужащих получила ранения. Несмотря на угрозу атаки беспилотников, Селиванов организовал оказание первой помощи и их эвакуацию до медицинского подразделения.

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