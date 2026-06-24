В Санкт-Петербурге стартовал XIV Международный юридический форум

Более 100 мероприятий по восьми тематическим трекам запланированы в рамках открывшегося в Санкт-Петербурге XIV Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ-2026).
Форум проходит с 24 по 26 июня под девизом «Время быть в праве».
В деловой программе заявлено свыше 600 спикеров и модераторов. Участники обсудят правовое регулирование современных технологий, вопросы кибербезопасности, будущее национального арбитража и оказание бесплатной юридической помощи.
Ключевым событием станет пленарное заседание «Международное право — привилегия первых или право равных?».
Отдельное внимание уделят повышению эффективности госуправления, юридической дипломатии и правовому обеспечению инноваций. Эксперты международной медиагруппы «Россия сегодня» примут участие в дискуссии о регулировании медиа и искусственного интеллекта.
Параллельно с основным форумом пройдёт Международный молодёжный юридический форум, где студенты и начинающие специалисты смогут обменяться опытом.
Ранее на заседании организационного комитета Минюста под председательством министра юстиции Константина Чуйченко объявили даты проведения XIV ПМЮФ — с 24 по 26 июня 2026 года.
В рамках Петербургского международного юридического форума 25 июня на сессии телеканала RT «Искусственный интеллект в медиа — враг или помощник?» будут обсуждаться юридические аспекты применения искусственного интеллекта.