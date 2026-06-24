«Они хотят реванша»: в России отреагировали на разногласия в ЕС по возобновлению контактов с Москвой

В Москве отреагировали на разногласия внутри Евросоюза по возобновлению диалога с Россией. Ранее СМИ сообщили, что попытки главы Евросовета Антониу Кошты установить дипломатические контакты с РФ были раскритикованы Германией и Францией. При этом многие политики в ЕС поддержали шаги по установлению переговорного канала с Россией. Как заметил глава МИД РФ Сергей Лавров, осуждающий всех Париж на самом деле и сам был бы не прочь наладить контакты с Москвой по украинскому урегулированию. Однако пока публичные выступления европолитиков свидетельствуют о том, что в ЕС хотят не равноправных переговоров, а реванша, добавил дипломат. Эксперты считают, что жёсткая линия Евросоюза в отношении к России всё меньше определяется прагматическими интересами стран содружества и всё больше — идеологическими установками.
В МИД России прокомментировали дискуссии внутри Евросоюза на тему будущих переговоров с Москвой. Ранее ведущие страны объединения раскритиковали главу Европейского совета Антониу Кошту за то, что он предпринял попытки установить дипломатические контакты с РФ. При этом, как сообщалось, большинство стран ЕС его инициативу поддержали.
Как заметил министр иностранных дел Сергей Лавров в ходе посольского круглого стола по ситуации вокруг Украины, Париж, осудивший Кошту за шаги по налаживанию диалога с Россией, сам был бы не прочь установить подобный.
«Оставляем эту информацию на совести Парижа, который и сам не прочь втайне от Брюсселя и всех других просить о дискретных контактах с Москвой. Без всякого разрешения. А господину Коште это запрещается», — заявил дипломат.
При этом он подчеркнул, что Москва знает цену контактам с Евросоюзом.
«Просто иллюстрирую, как в Евросоюзе вырабатывается политика и насколько серьёзно надо воспринимать их постоянные заявления о том, что Россия должна сесть за стол переговоров. Мол, они хотят, но Россия не хочет, но они сядут, когда сами захотят. Это полная мешанина», — пояснил Лавров.
Он также отметил, что Европа не просто игнорирует любые возможности равноправных переговоров по Украине, а открыто стремится к историческому реваншу.
«Они хотят реванша, чтобы Россия капитулировала и смирилась с поглощением Украины во главе с нынешним нацистским режимом либо Североатлантическим альянсом, либо Евросоюзом. Причём разницы тут нет никакой», — заявил министр.
Глава МИД РФ Сергей Лавров.
РИА Новости.
«Мы не хотим быть посредниками».
Отметим, что накануне Антониу Кошта заявил о том, что в Евросоюзе обсуждаются не переговоры с Россией, а давление на неё.
«Мы не ведём речь о переговорах… Мы продолжаем поддерживать Украину. Потому что мы не хотим быть посредниками — мы на стороне Украины», — сказал он, отвечая на вопросы журналистов после саммита ЕС — Молдавия.
При этом он признал, что действительно предпринимал шаги по установлению контактов с Россией, попытавшись оправдать свои действия.
«Как я уже объяснил, мои действия направлены на то, чтобы открыть дипломатический канал, потому что, когда мы хотим говорить с Россией, нам нужно, чтобы мы их слышали напрямую. И когда мы хотим передать им послание, нам нужно отправлять его им напрямую», — сказал глава Евросовета.
Ранее в Bloomberg со ссылкой на источник сообщили, что «один из ключевых советников Кошты» якобы провёл два телефонных разговора с неким высокопоставленным российским чиновником, близким к президенту РФ, с целью подготовки почвы для более содержательных переговоров в будущем.
Это сообщение вызвало ярость у некоторых евролидеров, включая Германию и Францию, о чём рассказали в Politico.
«Хотя публично недовольство выражалось сдержанно, в частных беседах президент Франции Эммануэль Макрон и, в особенности, канцлер Германии Фридрих Мерц дали понять, что они недовольны. Ещё один лидер был явно разгневан, когда общался с журналистами на закрытой встрече», — отметили в издании.
При этом, подчеркнули в Politico, Кошта всё ещё сохраняет кредит доверия среди европолитиков. Один из собеседников издания заявил, что инициативы главы Евросовета по налаживанию контактов с Россией «поддержали большинство стран». В частности, премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что приветствует тот факт, что команда Кошты сделала шаг в этом направлении.
Глава Евросовета Антониу Кошта.
Gettyimages.ru.
© Thierry Monasse.
«Есть несколько премьер-министров, которые разделяют эту точку зрения, и среди них я, пожалуй, один из тех, кто говорит об этом наиболее открыто», — сказал он Politico.
Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что контакт с Россией «понятен», а лидер Бельгии Барт Де Вевер назвал его «совершенно нормальным». В свою очередь, министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен в интервью Yle подчеркнула, что со стороны Европы и раньше поддерживались различные контакты с Россией на чиновничьем и дипломатическом уровнях. Она также отметила, что среди европолитиков уже некоторое время ведутся дискуссии о том, с какого момента должны начаться переговоры.
«Важно сначала согласовать наши цели, а также то, как мы хотим действовать. Мы уже довольно далеко продвинулись в этом вопросе», — цитирует ТАСС дипломата.
«Закат Европы».
Как отметил доцент кафедры Финансового университета при правительстве РФ Дмитрий Ежов, нынешняя политика ЕС всё больше напоминает движение по замкнутому кругу.
«Уже принято более двадцати пакетов антироссийских санкций, а результатом стал фактический закат Европы в её современном понимании. Это следствие недальновидности, ангажированности и, в какой-то степени, глупости. Складывается ощущение, что европейские элиты сами себя загоняют в угол», — заявил эксперт.
По его мнению, любые попытки скорректировать этот курс сталкиваются с сопротивлением внутри самого Евросоюза. Собеседник считает, что европейские элиты пытаются удержать ускользающее влияние, опираясь на идеологические конструкции, а не на практические интересы собственных государств.
Схожей точки зрения придерживается кандидат исторических наук, доцент МГУ Антон Бредихин, происходящее он связывает с самой природой европейской интеграции.
«Это не новая тенденция. Страна, вступая в ЕС, делегирует часть своей суверенности Брюсселю. А Европейский союз — проект, в первую очередь, идеологический. В нынешнем формате он во многом зиждется на антироссийской повестке, поэтому прагматизм и выгода отдельных стран отходят на второй план», — пояснил он.
По словам эксперта, политики, выступающие за улучшение отношений с Россией, сталкиваются с системным противодействием. Именно поэтому, считает Бредихин, сторонники более прагматичного курса постепенно вытесняются с общеевропейской политической сцены.
Говоря о роли Франции и Германии, собеседники отмечают, что именно эти государства сегодня пытаются формировать общую европейскую повестку на российском направлении.
«Франция и Германия традиционно позиционируют себя как политические лидеры Евросоюза. При этом между ними существует негласная борьба за лидерство. Особенно болезненно для Берлина выглядит потеря того экономического потенциала, который долгие годы ассоциировался с Германией», — отметил Ежов.
По его словам, именно Париж и Берлин сегодня выступают главными лоббистами нынешней европейской линии по украинскому вопросу и отношениям с Москвой.
Здание Европейского совета.
Gettyimages.ru.
© Mesut Dogan.
Политолог-международник Владимир Оленченко, в свою очередь, обращает внимание на стремление ведущих европейских лидеров закрепить за собой роль главных архитекторов политики ЕС.
«Мерц и Макрон претендуют на лидерство в Европе. Им хотелось бы самим формулировать будущие шаги в отношениях с Россией и определять общую повестку дня. Именно поэтому возникла своеобразная тройка, в которую входили Германия, Франция и Великобритания», — сказал эксперт.
По его мнению, стремление задавать тон общеевропейской политике связано не только с внешнеполитическими задачами, но и с внутренними политическими расчётами лидеров крупнейших государств Европы.
Оленченко скептически оценил перспективы участия Евросоюза в возможном переговорном процессе по Украине.
«Это желание создать видимость переговоров. Мы уже наблюдали подобные истории раньше. Есть немало желающих вести переговоры ради самих переговоров. Главная задача здесь — занять место за столом и сохранить политическое влияние, а не обязательно добиться реального урегулирования», — считает собеседник.