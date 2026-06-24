В Москве отреагировали на разногласия внутри Евросоюза по возобновлению диалога с Россией. Ранее СМИ сообщили, что попытки главы Евросовета Антониу Кошты установить дипломатические контакты с РФ были раскритикованы Германией и Францией. При этом многие политики в ЕС поддержали шаги по установлению переговорного канала с Россией. Как заметил глава МИД РФ Сергей Лавров, осуждающий всех Париж на самом деле и сам был бы не прочь наладить контакты с Москвой по украинскому урегулированию. Однако пока публичные выступления европолитиков свидетельствуют о том, что в ЕС хотят не равноправных переговоров, а реванша, добавил дипломат. Эксперты считают, что жёсткая линия Евросоюза в отношении к России всё меньше определяется прагматическими интересами стран содружества и всё больше — идеологическими установками.