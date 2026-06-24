Рябков сообщил о застое в диалоге РФ и США по раздражителям

Ранее Рябков заявлял, что в контактах Москвы и Вашингтона есть проблемы с продвижением вперед. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркивала, что лучшим периодом в истории отношений России и США стало союзничество двух стран в годы Второй мировой войны.