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Поиск трёх пропавших на Камчатке рыбаков пока не дал результатов

Спасатели второй день обследуют акваторию Авачинского залива, однако обнаружить троих мужчин с перевернувшегося катера не удаётся.

Спасатели второй день обследуют акваторию Авачинского залива, однако обнаружить троих мужчин с перевернувшегося катера не удаётся.

Об этом проинформировали в ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

Сигнал о происшествии поступил ночью 23 июня. Трое рыбаков вышли в залив на катере, один из них успел передать, что судно опрокинулось.

Утром среды, 24 июня, из Петропавловска-Камчатского в район поиска направился катер «Лидер» с водолазной группой и сотрудником полиции.

Готовится к вылету вертолёт Ми-8 со спасателями, при благоприятной погоде планируется задействовать беспилотники для расширения зоны обследования.

«К сожалению, поиск результата не принёс, в настоящее время люди не найдены», — говорится в публикации ведомства.

Ранее спасатели обнаружили перевернувшийся катер, людей в нём не было.

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