Поиск трёх пропавших на Камчатке рыбаков пока не дал результатов

Спасатели второй день обследуют акваторию Авачинского залива, однако обнаружить троих мужчин с перевернувшегося катера не удаётся.
Об этом проинформировали в ГУ МЧС России по Камчатскому краю.
Сигнал о происшествии поступил ночью 23 июня. Трое рыбаков вышли в залив на катере, один из них успел передать, что судно опрокинулось.
Утром среды, 24 июня, из Петропавловска-Камчатского в район поиска направился катер «Лидер» с водолазной группой и сотрудником полиции.
Готовится к вылету вертолёт Ми-8 со спасателями, при благоприятной погоде планируется задействовать беспилотники для расширения зоны обследования.
«К сожалению, поиск результата не принёс, в настоящее время люди не найдены», — говорится в публикации ведомства.
Ранее спасатели обнаружили перевернувшийся катер, людей в нём не было.