Рябков оценил последствия для США отказа от прямых рейсов с РФ

«Хочу сказать, что отказ от него (прямого авиасообщения. — Ред.) стал для американцев стрельбой себе в ногу. Они ухудшили конкурентные условия, в которых оперируют их авиаперевозчики, по сравнению с авиакомпаниями некоторых других стран, пользующимися правом пролета над российской территорией, имеющими возможность выстраивать оптимальные маршруты», — сказал он.
Дипломат отметил, что отсутствие прямого авиасообщения осложняет не только контакты между людьми.
«Прямое авиасообщение — сам по себе катализатор контактов, в том числе для бизнеса. Поэтому мы продолжаем выступать в пользу возобновления прямого авиасообщения. Здесь вопрос в политической воле. Думаю, что при ее наличии какие-то регуляторные аспекты можно было бы решить достаточно оперативно», — подчеркнул он.