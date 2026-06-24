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Рябков оценил последствия для США отказа от прямых рейсов с РФ

Отказ США от прямого авиасообщения с РФ стал стрельбой себе в ногу. Об этом «Известиям» заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков на форуме «Примаковские чтения», который проходит 23—24 июня в Москве.

Источник: РИА "Новости"

«Хочу сказать, что отказ от него (прямого авиасообщения. — Ред.) стал для американцев стрельбой себе в ногу. Они ухудшили конкурентные условия, в которых оперируют их авиаперевозчики, по сравнению с авиакомпаниями некоторых других стран, пользующимися правом пролета над российской территорией, имеющими возможность выстраивать оптимальные маршруты», — сказал он.

Дипломат отметил, что отсутствие прямого авиасообщения осложняет не только контакты между людьми.

«Прямое авиасообщение — сам по себе катализатор контактов, в том числе для бизнеса. Поэтому мы продолжаем выступать в пользу возобновления прямого авиасообщения. Здесь вопрос в политической воле. Думаю, что при ее наличии какие-то регуляторные аспекты можно было бы решить достаточно оперативно», — подчеркнул он.

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