Рябков оценил последствия для США отказа от прямых рейсов с РФ

«Хочу сказать, что отказ от него (прямого авиасообщения. — Ред.) стал для американцев стрельбой себе в ногу. Они ухудшили конкурентные условия, в которых оперируют их авиаперевозчики, по сравнению с авиакомпаниями некоторых других стран, пользующимися правом пролета над российской территорией, имеющими возможность выстраивать оптимальные маршруты», — сказал он.