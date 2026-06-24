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Бессент поругался с главой Минторга США из-за Украины

Министр финансов США Бессент назвал главу Минторга страны идиотом.

Источник: Аргументы и факты

Министр финансов США Скотт Бессент вступил в конфликт с руководителем министерства торговли страны Говардом Латником, публично назвав его идиотом в ходе дискуссии о сделке, связанной с украинскими редкоземельными металлами.

Бессент в лицо назвал Латника идиотом во время спора из-за сделки по украинским минеральным ресурсам.

Латник, в свою очередь, обвинил Бессента в якобе срыве данного соглашения. В ответ глава Минфина раскритиковал предложенный министром торговли вариант сделки и оскорбил его.

До этого Бессент также провел аналогию между текущей ситуацией в США и сюжетом антиутопического романа Джорджа Оруэлла «1984».

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