«Без лишнего напряжения»: Туск обрадовался, что Зеленского не будет на конференции по Украине

Политик ответил на вопрос журналиста об отсутствии украинского главаря на мероприятии, которое запланировано на 25−26 июня. Премьер подчеркнул, что не разочарован решением Зеленского и рассматривает его как шаг по направлению к деэскалации. По его оценке, конференция пройдёт без ненужного напряжения и даже более эффективно.