Сенат США принял резолюцию о прекращении войны с Ираном

Ранее Вашингтон и Тегеран подписали меморандум о взаимопонимании, который предусматривает немедленное прекращение боевых действий на всех фронтах, включая Ливан. 21 июня в Бюргенштоке состоялись переговоры США и Ирана при посредничестве Дохи и Исламабада по вопросам реализации меморандума. Как следовало из совместного заявления Пакистана и Катара по итогам первого раунда переговоров, встреча с участием представителей Ирана и США прошла в позитивной и конструктивной атмосфере, был достигнут обнадеживающий прогресс, в том числе создана основа для проведения дальнейших технических переговоров.