Сенат США принял резолюцию о прекращении войны с Ираном

За принятие документа проголосовали 50 сенаторов, против выступили 48. В поддержку резолюции высказались четыре законодателя от правящей Республиканской партии США. В стане демократов против голосовал только один сенатор. Аналогичный документ был утвержден Палатой представителей Конгресса в начале июня.
Данная резолюция принимается отдельно в каждой палате Конгресса, не имеет юридической силы и носит рекомендательный характер. Подобные документы используются законодателями для выражения своей позиции. Исполнительная ветвь власти США имеет право их игнорировать.
В тексте резолюции указывается, что президенту США Дональду Трампу следует «отозвать американские ВС от боевых действий против Исламской Республики Иран». Данное требование выдвигается при условии, что боевые действия против Ирана не были одобрены Конгрессом, а также в случае, если присутствие этих сил не является необходимым для защиты США или их союзников от атаки.
Согласно Конституции США, полномочиями объявлять войну наделен Конгресс, а не президент. Однако в последние десятилетия американские лидеры широко трактовали предоставляемые им законодателями разрешения на применение военной силы за рубежом, в том числе для начала фактически новых операций.
Ранее Вашингтон и Тегеран подписали меморандум о взаимопонимании, который предусматривает немедленное прекращение боевых действий на всех фронтах, включая Ливан. 21 июня в Бюргенштоке состоялись переговоры США и Ирана при посредничестве Дохи и Исламабада по вопросам реализации меморандума. Как следовало из совместного заявления Пакистана и Катара по итогам первого раунда переговоров, встреча с участием представителей Ирана и США прошла в позитивной и конструктивной атмосфере, был достигнут обнадеживающий прогресс, в том числе создана основа для проведения дальнейших технических переговоров.