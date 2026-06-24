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Миронов заявил о необходимости «вырубить» Starlink и ослепить ВСУ

Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов заявил о необходимости ликвидировать или серьёзно нарушить работу спутниковой системы Starlink, которая используется украинскими военными. В интервью журналу «Национальная оборона» политик подчеркнул, что Россия обладает для этого всеми необходимыми возможностями.

Источник: Life.ru

По его словам, действия Киева поддерживает коллективный Запад, который делает ставку на удары дронами и ракетами по российским тылам. «Надо вырубать Starlink, ослеплять противника и добиваться коренного перелома в СВО», — высказался парламентарий.

Ранее сообщалось, что Армия России нашла управу на Starlink, отрезав от системы дроны ВСУ. Украинские беспилотники стали всё чаще отклоняться от цели и падать в степях. Эксперты называют причиной подобных инцидентов работу российских средств РЭБ, развёрнутых вдоль ключевых маршрутов на юге.

Важнейшие новости с фронта и истории героизма солдат ВС РФ — в разделе «СВО» на Life.ru.

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