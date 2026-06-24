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В Махачкале водитель-подросток насмерть сбил женщину на тротуаре

В Махачкале подросток, находившийся за рулем без прав, насмерть сбил женщину.

Источник: © РИА Новости

МАХАЧКАЛА, 24 июн — РИА Новости. Женщина-пешеход скончалась в Махачкале в результате наезда автомобиля, за рулем которого находился подросток без водительских прав, сообщили в пресс-службе МВД по Дагестану.

По данным ведомства, ДТП произошло во вторник вечером на улице Мраморная в Махачкале.

«Шестнадцатилетний местный житель, не имеющий права управления транспортными средствами, находясь за рулем автомобиля Hyundai Solaris, выехал на тротуар и совершил наезд на 53-летнюю жительницу Махачкалы, находившуюся на тротуаре. В результате наезда от полученных тяжких травм женщина скончалась на месте происшествия», — говорится в сообщении.

В качестве пассажиров в машине были подростки 14 и 16 лет, их доставили в медучреждение.

На видео, которое опубликовала в своем Telegram-канале руководитель пресс-службы МВД по Дагестану Гаяна Гариева, подросток заявил, что ехал из магазина домой. По его словам, родители не были в курсе его поездки.

В следственном управлении СК России по Дагестану сообщили, что против 16-летнего парня возбуждено уголовное по пункту «в» части 4 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, не имеющим права управления транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).