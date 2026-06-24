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МИД: России неизвестны мощности Украины по выпуску топлива для АЭС

Российской стороне неизвестно о промышленных возможностях Украины самостоятельно изготавливать ядерное топливо в рамках схемы с Лондоном, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Российской стороне неизвестно о промышленных возможностях Украины самостоятельно изготавливать ядерное топливо в рамках схемы с Лондоном, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Об этом она рассказала РИА Новости.

«Нам неизвестно о наличии на Украине промышленных мощностей для самостоятельного производства ядерного топлива», — сказала Захарова.

Она уточнила, что речь, по всей видимости, идёт о планируемых поставках низкообогащённого урана для изготовления топлива.

Ранее канцелярия британского премьер-министра Кира Стармера объявила, что Великобритания будет поставлять «Энергоатому» обогащённый уран для АЭС на протяжении двух лет. Сумма сделки оценивается в $280 млн.

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