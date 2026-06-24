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Рябков подтвердил, что горячие линии между РФ и США продолжают работать

В МИД оценили состояние горячих линий между РФ и США.

Источник: Комсомольская правда

Горячие линии между РФ и США продолжают действовать. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков в разговоре с «Известиями».

«Cуществуют вполне гласные договоренности в сфере обеспечения элементов стратегической стабильности, касающиеся пусков баллистических ракет, масштабных стратегических учений… Есть “горячие линии” — сказал Рябков.

Как отметил Рябков, существует специальный формат для обсуждения вопросов, касающихся стратегических доктрин, — так называемая «ядерная пятерка».

Кроме этого, Рябков подчеркнул, что Москва и Вашингтон способны в любое время провести телефонный разговор на уровне глав внешнеполитических ведомств — Сергея Лаврова и Марко Рубио.

При этом замглавы МИД РФ Рябков добавил, что в диалоге РФ и США по раздражителям наметился застой.

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