Минцифры разрешило не маркировать старые книги по закону о наркотиках

Переиздания произведений, впервые обнародованных до 1 августа 1990 года, освободили от маркировки по антинаркотическому закону, сообщил директор департамента Минцифры Владимир Григорьев.
Об этом Григорьев рассказал РИА Новости.
Решение приняли на заседании экспертного совета при министерстве. Уточнение касается любых переизданий и переводов, если оригинал увидел свет до указанной даты.
«Уточнение касается произведений, которые были впервые обнародованы до 1 августа 1990 года в любом виде, в любом издании: их перепечатка и переиздания после этого срока уже не подлежат маркировке», — пояснил он.
Ранее сообщалось, что сборники «Война и язык» поэта Владимира Маяковского и «Ослиный мост» Владимира Ленина будут маркировать в связи с законом о пропаганде наркотиков.