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Рябков: новые контакты России и США должны состояться до конца лета

Диалог Москвы и Вашингтона находится «в фазе некоторого застоя», сообщил замглавы МИД России Сергей Рябков. Он добавил, что новые консультации с США по поводу устранения общих раздражителей должны состояться до конца лета.

Диалог Москвы и Вашингтона находится «в фазе некоторого застоя», сообщил замглавы МИД России Сергей Рябков. Он добавил, что новые консультации с США по поводу устранения общих раздражителей должны состояться до конца лета.

Отдельно господин Рябков указал, что контакты главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио будут продолжены. «Они могут быть организованы в формате телефонного контакта достаточно оперативно… Конкретного графика на сегодня нет. Но это не тот момент, которому стоит придавать политическое значение. Это чисто рабочий момент. Контакты будут продолжены. В этом нет никаких сомнений», — сказал он «Известиям».

По словам Сергея Рябкова, в 2025 году Россия и США достигли неплохих результатов, «был резвый старт» в возобновлении диалога. Говорить о том, что сейчас Москва и Вашингтон уперлись в стену, было бы преувеличением, считает замглавы МИД. Он уточнил, что «пробуксовки имеют место», а каждое новое продвижение вперед дается ценой значительных усилий.

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