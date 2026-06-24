Рябков: новые контакты России и США должны состояться до конца лета

Отдельно господин Рябков указал, что контакты главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио будут продолжены. «Они могут быть организованы в формате телефонного контакта достаточно оперативно… Конкретного графика на сегодня нет. Но это не тот момент, которому стоит придавать политическое значение. Это чисто рабочий момент. Контакты будут продолжены. В этом нет никаких сомнений», — сказал он «Известиям».