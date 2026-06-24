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В Израиле заявили, что Совет мира по Газе соберется на следующей неделе на Кипре

На встрече будут присутствовать представители исполнительного совета организации, палестинского комитета по управлению анклавом, а также офиса верховного представителя Совета мира Николая Младенова, сообщила газета Times of Israel.

НИКОСИЯ, 24 июня. /ТАСС/. Израильская газета Times of Israel сообщила со ссылкой на источники, что Совет мира — организация, которая, согласно мирному плану президента США Дональда Трампа, должна будет управлять сектором Газа в послевоенный период — соберется на следующей неделе на Кипре. Об этом информировало Кипрское информационное агентство.

В сообщении Times of Israel сказано, что на встрече, которая пройдет на одном из кипрских курортов, будут присутствовать представители исполнительного совета организации, палестинского комитета по управлению сектором Газа, а также офиса верховного представителя Совета мира Николая Младенова. Израильская газета информировала со ссылкой на «арабского дипломата из одной из стран-посредников», а также на «знакомого с ситуацией палестинского представителя», что во время встречи на Кипре должна произойти «перезагрузка», которая позволит заинтересованным сторонам «перенастроиться» и «прийти к согласию». Но при этом издание сообщило, что некоторые члены Совета мира были недовольны намерением «провести встречу на кипрском курорте на фоне продолжающихся страданий населения Газы» и в связи с этим «было принято решение сократить список гостей», приглашенных на эту встречу.

В свою очередь, кипрская газета Cyprus Mail попыталась перепроверить эту информацию израильских СМИ, однако получила ответ от официального представителя кипрского правительства в ранге министра Константиноса Летимпиотиса, что он не осведомлен об этих планах.

Мирный план Трампа.

Совет мира (Board of Peace) — межправительственная организация, создание которой было инициировано Трампом в развитие его мирного плана по прекращению конфликта в секторе Газа между Израилем и палестинским движением ХАМАС. Документ, обнародованный в сентябре 2025 года, предполагал, что эта структура будет определять общий план восстановления Газы и координировать финансирование работ. С этой целью создание организации приветствовал Совет Безопасности ООН, приняв 17 ноября 2025 года резолюцию 2803 и ограничив мандат Совета сектором Газа и двумя годами (до 2027 года).

Однако в уставе, принятом 22 января 2026 года, нет упоминания о палестинском секторе, но содержится констатация намерения оказывать помощь «в обеспечении устойчивого мира в районах, затронутых или находящихся под угрозой конфликта», что расширяет его полномочия и на другие регионы. Трамп заявил, что созданный им Совет мира обладает «неограниченным потенциалом», и выразил мнение, что это будет «самая влиятельная международная организация в истории».

В конце мая британская газета Financial Times сообщила, что официальный фонд Совета мира оказался пуст, а сама организация находится в политико-правовом тупике, что заблокировало реализацию проектов по восстановлению сектора Газа. По утверждению источников лондонского издания, несмотря на заявленные международными донорами и Вашингтоном финансовые обязательства на общую сумму $17 млрд, за четыре месяца с момента основания организации на ее счета под управлением Всемирного банка не поступило никаких средств.

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