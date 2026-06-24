В Израиле заявили, что Совет мира по Газе соберется на следующей неделе на Кипре

В сообщении Times of Israel сказано, что на встрече, которая пройдет на одном из кипрских курортов, будут присутствовать представители исполнительного совета организации, палестинского комитета по управлению сектором Газа, а также офиса верховного представителя Совета мира Николая Младенова. Израильская газета информировала со ссылкой на «арабского дипломата из одной из стран-посредников», а также на «знакомого с ситуацией палестинского представителя», что во время встречи на Кипре должна произойти «перезагрузка», которая позволит заинтересованным сторонам «перенастроиться» и «прийти к согласию». Но при этом издание сообщило, что некоторые члены Совета мира были недовольны намерением «провести встречу на кипрском курорте на фоне продолжающихся страданий населения Газы» и в связи с этим «было принято решение сократить список гостей», приглашенных на эту встречу.