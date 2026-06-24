Рябков: возможные договоренности с Европой должны быть в рамках Анкориджа

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Возможные договоренности России с Европой должны укладываться в рамки Анкориджа. РФ с определенным интересом наблюдает за обсуждениями в ЕС касаемо потенциального переговорщика с их стороны, заявил «Известиям» заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.
«Я могу только сказать, что мы наблюдаем с определенным интересом за перипетиями обсуждений в Евросоюзе вопроса о том, кто может выступить с их стороны (Европы — прим. ТАСС) переговорщиком с Россией. Но это классический случай, когда телега ставится впереди лошади. Давайте вначале обсуждать, как сделать так, чтобы будущие договоренности укладывались в рамки, которые были согласованы президентами Владимиром Путиным и Дональдом Трампом в Анкоридже», — сказал он, отвечая на вопрос газеты, как Россия оценивает председателя Евросовета Антониу Кошту как потенциального переговорщика от ЕС.
Рябков добавил, что Россия не отступит от того, чтобы все договоренности укладывались в рамки Анкориджа. «Если другая сторона придерживается иных взглядов, ей надо дальше поразмыслить над причинами собственного ошибочного подхода к этой крайне важной, очень серьезной и тревожной проблеме», — добавил он.
Ранее помощник президента России Юрий Ушаков заявил, отвечая на вопросы журналистов Москве, что Россия готова к диалогу с Евросоюзом.
На саммите ЕС 18−19 июня страны Евросоюза не договорились ни о кандидатуре переговорщика с Россией, ни о содержании возможных переговоров. Провалив это обсуждение на саммите, они объявили, что время для переговоров не пришло, и что Евросоюз никогда не будет посредником, а будет выступать только на стороне Украины.