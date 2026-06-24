Рябков: возможные договоренности с Европой должны быть в рамках Анкориджа

«Я могу только сказать, что мы наблюдаем с определенным интересом за перипетиями обсуждений в Евросоюзе вопроса о том, кто может выступить с их стороны (Европы — прим. ТАСС) переговорщиком с Россией. Но это классический случай, когда телега ставится впереди лошади. Давайте вначале обсуждать, как сделать так, чтобы будущие договоренности укладывались в рамки, которые были согласованы президентами Владимиром Путиным и Дональдом Трампом в Анкоридже», — сказал он, отвечая на вопрос газеты, как Россия оценивает председателя Евросовета Антониу Кошту как потенциального переговорщика от ЕС.