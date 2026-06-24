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Рябков раскритиковал отказ США от прямого авиасообщения

Рябков назвал отказ США от прямого авиасообщения с Россией стрельбой себе в ногу.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков назвал отказ Соединенных Штатов от прямого авиасообщения с Россией «стрельбой себе в ногу».

«Второе направление, где нет никаких сдвигов на протяжении всего времени пребывания у власти администрации (президента США Дональда — ред.) Трампа — вопрос о возобновлении прямого авиасообщения. Хочу сказать, что отказ от него стал для американцев стрельбой себе в ногу», — сказал Рябков газете «Известия».

Он пояснил, что Соединенные Штаты «ухудшили конкурентные условия, в которых оперируют их авиаперевозчики» по сравнению с авиакомпаниями некоторых других стран, «пользующимися правом пролета над российской территорией, имеющими возможность выстраивать оптимальные маршруты».

Замглавы МИД РФ подчеркнул, что отсутствие прямого авиасообщения осложняет не только контакты между людьми, но и деловые связи.

«Поэтому мы продолжаем выступать в пользу возобновления прямого авиасообщения. Здесь вопрос в политической воле», — отметил Рябков.

По его мнению, при наличии такой воли «какие-то регуляторные аспекты» можно было бы решить достаточно оперативно.

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