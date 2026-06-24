Рябков раскритиковал отказ США от прямого авиасообщения

«Второе направление, где нет никаких сдвигов на протяжении всего времени пребывания у власти администрации (президента США Дональда — ред.) Трампа — вопрос о возобновлении прямого авиасообщения. Хочу сказать, что отказ от него стал для американцев стрельбой себе в ногу», — сказал Рябков газете «Известия».