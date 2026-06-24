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Рябков заявил, что контакты Лаврова и Рубио будут продолжены

Рябков: нет сомнений, что контакты между Лавровым и Рубио будут продолжены.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что контакты между главой МИД России Сергеем Лавровым и госсекретарем США Марко Рубио будут продолжены.

«Они могут быть организованы в формате телефонного контакта достаточно оперативно. Мы неоднократно видели свидетельства этому на протяжении всего периода пребывания администрации (президента США Дональда) Трампа у власти. Были и очные встречи. Конкретного графика на сегодня нет. Но это не тот момент, которому стоит придавать политическое значение. Это чисто рабочий момент. Контакты будут продолжены. В этом нет никаких сомнений», — заявил Рябков, отвечая на вопрос «Известий», планируются ли в ближайшее время переговоры Лаврова с Рубио.

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