Рябков заявил, что контакты Лаврова и Рубио будут продолжены

«Они могут быть организованы в формате телефонного контакта достаточно оперативно. Мы неоднократно видели свидетельства этому на протяжении всего периода пребывания администрации (президента США Дональда) Трампа у власти. Были и очные встречи. Конкретного графика на сегодня нет. Но это не тот момент, которому стоит придавать политическое значение. Это чисто рабочий момент. Контакты будут продолжены. В этом нет никаких сомнений», — заявил Рябков, отвечая на вопрос «Известий», планируются ли в ближайшее время переговоры Лаврова с Рубио.