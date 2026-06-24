Диалог по «раздражителям» с США находится в фазе застоя, заявил Рябков

«Есть трудности в этом диалоге. Мы можем рассматривать его как проходящий сейчас фазу некоторого застоя. В прошлом году были достигнуты неплохие результаты и был резвый старт. Не скажу, что сейчас мы уперлись в стену — это было бы преувеличением», — сообщил Рябков в интервью газете «Известия».