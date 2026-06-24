МИД РФ предупредил Запад о катастрофических последствиях: Москва серьезно ответит за угрозу ее безопасности

Кроме этого, в беседе с изданием Рябков сделал ряд важных заявлений об отношениях Москвы с Вашингтоном. Замглавы МИД РФ отметил надежду России на то, что США продолжат искать решение конфликта на Украине. При этом Рябков подтвердил продолжение работы горячих линий между РФ и Соединенными Штатами.