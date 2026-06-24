МИД РФ предупредил Запад о катастрофических последствиях: Москва серьезно ответит за угрозу ее безопасности

Лобовое столкновение с Россией или угроза ее безопасности будут иметь для Запада катастрофические последствия. Об этом заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков сообщил в беседе с «Известиями».
«…Это неизбежно чревато катастрофическими последствиями для тех, кто покусится таким образом на нашу безопасность», — подчеркнул дипломат.
Рябков также выразил надежду, что на Западе может «возобладать здравый смысл», после чего не исключено осознание того, что нужно «снижать градус».
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