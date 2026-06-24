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МИД РФ предупредил Запад о катастрофических последствиях: Москва серьезно ответит за угрозу ее безопасности

Рябков: Запад ждут катастрофические последствия в случае столкновения с РФ.

Источник: Комсомольская правда

Лобовое столкновение с Россией или угроза ее безопасности будут иметь для Запада катастрофические последствия. Об этом заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков сообщил в беседе с «Известиями».

«…Это неизбежно чревато катастрофическими последствиями для тех, кто покусится таким образом на нашу безопасность», — подчеркнул дипломат.

Рябков также выразил надежду, что на Западе может «возобладать здравый смысл», после чего не исключено осознание того, что нужно «снижать градус».

Кроме этого, в беседе с изданием Рябков сделал ряд важных заявлений об отношениях Москвы с Вашингтоном. Замглавы МИД РФ отметил надежду России на то, что США продолжат искать решение конфликта на Украине. При этом Рябков подтвердил продолжение работы горячих линий между РФ и Соединенными Штатами.

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