В США потребовали расследовать расходы на банкноту с портретом Трампа

«В то время, когда американцы продолжают сталкиваться с ростом цен, министерство финансов должно быть сосредоточено на решении насущных экономических проблем, а не на выделении ресурсов на то, что выглядит как незаконный проект ради тщеславия президента», — приводит портал отрывок из обращения демократов.