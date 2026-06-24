Ливан потребовал вывода израильских войск из южных районов страны

«Ливан требует на переговорах в Вашингтоне ухода Израиля в первую очередь, Израиль придерживается принципа “шаг взамен на другой шаг” и требует от ливанской армии в качестве условия доказательств, что она способна уничтожить инфраструктуру “Хезболлах”, и действий на земле», — рассказал источник.
Он отметил, что механизм для начала вывода израильских войск из Ливана остается главным препятствием для достижения договоренности.
По его словам, Израиль требует, чтобы ливанская армия была размещена на имеющей стратегическое расположение возвышенности Али эт-Тахер на юге Ливана до вывода войск и обыскала созданные «Хезболлах» подземные тоннели в этом районе.
Во вторник в Вашингтоне начался пятый раунд ливано-израильских переговоров.
Госдеп США ранее сообщил, что встречи ливанской и израильской делегаций пройдут в Вашингтоне 23−25 июня.
Агентство Рейтер ранее передавало, что Израиль и движение «Хезболлах» достигли соглашения о прекращении огня, которое должно было вступить в силу 19 июня в 16.00. Ливанский военно-полевой источник 19 июня сообщил РИА Новости, что израильская авиация продолжает наносить удары по югу Ливана.