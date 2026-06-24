Ливан потребовал вывода израильских войск из южных районов страны

«Ливан требует на переговорах в Вашингтоне ухода Израиля в первую очередь, Израиль придерживается принципа “шаг взамен на другой шаг” и требует от ливанской армии в качестве условия доказательств, что она способна уничтожить инфраструктуру “Хезболлах”, и действий на земле», — рассказал источник.