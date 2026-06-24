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Арабский язык может войти в ЕГЭ не раньше 2033 года

Ждать ЕГЭ по арабскому языку придётся как минимум до 2033 года.

Источник: RT на русском

Ждать ЕГЭ по арабскому языку придётся как минимум до 2033 года.

Об этом РИА Новости сообщили в Рособрнадзоре.

В ведомстве пояснили, что столь отдалённый срок связан с необходимостью полноценной подготовки. Сначала к 2030 году должно быть разработано учебно-методическое обеспечение для преподавания предмета в старших классах.

Затем планируется провести апробацию экзаменационных материалов. Начать её, по оценкам Рособрнадзора, получится не раньше 2032 года.

«Таким образом, введение ЕГЭ по арабскому языку в рамках ГИА-11 возможно не ранее 2033 года», — говорится в сообщении.

Ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявил, что утверждённая программа изучения арабского языка в школах начнёт действовать уже с 1 сентября этого года.