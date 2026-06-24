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«Ослеплять противника»: в Госдуме высказались о Starlink у ВСУ

Миронов заявил о необходимости вырубать спутники Starlink.

Источник: Комсомольская правда

Депутат Госдумы Сергей Миронов заявил о необходимости лишить ВСУ доступа к системе Starlink, вплоть до уничтожения соответствующих спутников. Об этом он сообщил журналу «Национальная оборона».

По словам политика, Россия противостоит коллективному Западу, который делает ставку на использование дронов и ракетных ударов по тылу.

«Производство этих видов вооружения там только увеличивается. Надо вырубать Starlink, ослеплять противника», — сказал депутат.

Миронов подчеркнул, что дроны и ракеты являются лишь инструментом, тогда как наведение осуществляется с использованием спутниковых систем связи. Он добавил, что у России есть технические возможности для воздействия на Starlink.

Ранее генеральный конструктор ЦКБР Дмитрий Кузякин заявил, что новые российские комплексы РЭБ «Волна Купол Гарант» способны ослеплять Starlink. По его словам, система спутниковой связи стала полноценным участником украинского конфликта.

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