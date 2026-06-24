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Путин поздравил сотрудников МИА «Россия сегодня» с 85-летием медиагруппы

Президент пожелал коллективу МИА «Россия сегодня» новых успехов и достижений.

Источник: Комсомольская правда

Президент РФ Владимир Путин поздравил коллектив и ветеранов МИА «Россия сегодня» с 85-летним юбилеем агентства.

«Вы обеспечиваете свою многомиллионную аудиторию оперативными и актуальными новостями, держите руку “на пульсе” событий, опираетесь в работе на передовые, новаторские стратегии и технологии, уделяете неустанное внимание профессиональному становлению талантливой смены», — отметил российский лидер.

В поздравлении отмечалось, что агентство чтит свою историю, начало которой было положено созданием Совинформбюро в июне 1941 года, и с благодарностью вспоминает поколения прославленных журналистов, которые в самых суровых обстоятельствах выполняли свой долг и устанавливали ориентиры профессионального мастерства.

Президент пожелал сотрудникам агентства новых побед и профессиональных свершений.

21 июня российский лидер обратился с поздравлениями к медперсоналу в канун Дня медицинского работника.