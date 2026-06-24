Путин поздравил сотрудников МИА «Россия сегодня» с 85-летием медиагруппы

В поздравлении отмечалось, что агентство чтит свою историю, начало которой было положено созданием Совинформбюро в июне 1941 года, и с благодарностью вспоминает поколения прославленных журналистов, которые в самых суровых обстоятельствах выполняли свой долг и устанавливали ориентиры профессионального мастерства.