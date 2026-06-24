Дрисколл: Армия США создаст два полигона с имитацией боевых действий на Украине

Министр добавил, что вооружённые силы уже располагают территориями для проведения различных испытаний внутри страны. Вместе с тем Пентагон изучает возможность создания ещё одного объекта за рубежом. Такой центр, по замыслу ведомства, будет предназначен для более сложных экспериментов и проверок вооружений, включая гиперзвуковые ракеты.