Ким Чен Ын заявил, что оснащение флота КНДР ядерным оружием идет по плану

МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что программа оснащения флота страны ядерным оружием точно следует своему запланированному курсу, передает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).
«Флот превращается в полноценный род войск, оснащенный стратегическими средствами, что означает, что программа его оснащения ядерным оружием точно следует своему запланированному курсу», — цитирует агентство слова Ким Чен Ына из его речи, произнесенной на церемонии поступления на вооружение флота КНДР эсминца класса «Чхве Хен».
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