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В США создают полигоны с имитацией боевых действий на Украине

Сухопутные войска США разрабатывают план создания полигонов с имитацией боевых действий на Украине.

Источник: Аргументы и факты

Сухопутные войска США разрабатывают план создания двух специализированных полигонов, на которых будут воспроизводиться условия, аналогичные боевым действиям на Украине, с акцентом на использование БПЛА. Об этом сообщил министр сухопутных войск США Дэниел Дрисколл в ходе брифинга для журналистов.

По его словам, на данных объектах планируется моделировать обстановку электронной войны и иные условия, характерные для реальных боевых действий, а также организовывать совместные учения производителей дронов и разработчиков технологий противодействия им. Эти полигоны позволят военнослужащим получать навыки ведения современных боевых действий и непосредственно взаимодействовать с разработчиками вооружений.

Кроме того, министр подчеркнул, что в настоящее время ведется поиск подходящей территории за пределами США для создания аналогичного полигона, предназначенного для проведения более интенсивной подготовки.

Ранее разведка США подтвердила обозначенные РФ места украинских биолабораторий.

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