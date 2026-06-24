В США создают полигоны с имитацией боевых действий на Украине

По его словам, на данных объектах планируется моделировать обстановку электронной войны и иные условия, характерные для реальных боевых действий, а также организовывать совместные учения производителей дронов и разработчиков технологий противодействия им. Эти полигоны позволят военнослужащим получать навыки ведения современных боевых действий и непосредственно взаимодействовать с разработчиками вооружений.
Кроме того, министр подчеркнул, что в настоящее время ведется поиск подходящей территории за пределами США для создания аналогичного полигона, предназначенного для проведения более интенсивной подготовки.
Ранее разведка США подтвердила обозначенные РФ места украинских биолабораторий.